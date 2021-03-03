Mardin’de savaş mağduru Suriyelileri konu alan tiyatro sahnelendi

Yunus Emre Enstitüsü ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ortaklığında, Yunus Emre Enstitüsü Azez Kültür Merkezinde Suriyelilerden oluşturulan tiyatro ekibinin hazırladığı ’Zeytin Ağacı’ oyunu sahnelendi.

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisinde sahnelenen Zeytin Ağacı tiyatro oyununa Mardin Valisi Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Yunus Emre Enstitüsü yöneticileri, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı. Azez Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fikret Çıtak’ın konuşması ile başlayan program, Sanat Akademisi ve Gençlik Merkezi öğretmenlerinin oluşturduğu müzik grubunun seslendirdiği müziklerle devam etti. Daha sonra, Azez Kültür Merkezinde Suriyelilerden oluşturulan tiyatro ekibinin hazırladığı Zeytin Ağacı tiyatro oyunu korona virüs tedbirleri uygulanarak sahne aldı.

Tiyatro gösteriminde duygusal anlar yaşanırken oyun, savaş mağduru olan Suriyelilere dünyanın duyarsız kalışını ve ardından Türkiye’nin kardeşlik elini uzatışını konu alıyor.

Seslendirilen müzikler ve çekilen aile fotoğrafının ardından program son buldu.