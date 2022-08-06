Mardin’de açık hava sinema keyfi başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Açık Hava Sinema" etkinliği düzenlendi.

Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin’de atıl durumdayken Valilik ve Mardin Büyükşehir tarafından restore edilerek sinemaseverlerin hizmetine sunulan açık hava sinemasında etkinlikler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile başladı.

Tarihi Kasımiye Medresesinin alt tarafında yaklaşık bin metrekare alan üzerine bereketli Mezopotamya Ovası’na karşı kurulu olan açık hava sinemasında modern oturma alanları, peyzaj çalışması ve etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlar için otopark alanı oluşturuldu.

Terör örgütünün kurduğu hain pusu sonucu şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik’in yaşadıklarını konu edinen “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi gösterimiyle başlayan sinema etkinliği çerçevesinde haftada bir gün film gösterimi yapılacak.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, amaçlarının tarihi kenttin eski geleneğini yeniden canlandırmak olduğunu ifade etti.

Restorasyonu yapılarak yeniden vatandaşları açık hava sinemasında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Süzen, “Anlaştığımız firmaların filmini vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde buluşturacağız. Her hafta Cuma günü film gösterimi yapılacak. Bu sıcak günlere daha da bir güzellik katacağız inşallah. Mardin gerçekten kadim bir şehir. Üst tarafımızda Kasımiye Medresesi, biraz üstünde eski Mardin, alt tarafımızda Mezopotamya, gökyüzünde ay ve yıldızlar, bu güzel tabloya hep birlikte şahitlik edeceğiz” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara belediye ekipleri tarafından çeşitli ikramlar dağıtıldı.