Mardin’de 5 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde 5 bin 240 paket kaçak sigara ve 131 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapılan iki ayrı kontrolde, gümrük kaçağı 131 telefon ve 5 bin 240 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ve telefonlar polis tarafından muhafaza altına alınırken 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinden sonra şahıslar adli mercilere sevk edildi.