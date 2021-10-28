Mardin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu çelenk sunma töreniyle başladı

Mardin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı.

Hükümet Konağı Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene; Vali Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, kurum müdürleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Mardin Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve ay yıldızlı bayrağın göndere çekilmesi ile devam etti.

Vali Demirtaş, protokol ve vatandaşların bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından kutlama etkinlikleri kapsamında beraberindeki eşi Beyhan Demirtaş ve protokol ile valilik, büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mardin Fotoğraf Maratonu 2021’ yarışmasında dereceye giren resimlerin sergilendiği serginin açılışını gerçekleştirdi. Vali Demirtaş tarafından açılışı yapılan sergi 4 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.