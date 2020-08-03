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Mardin’de 20 yaşındaki down sendromlu Muhammed, korona virüse yenik düştü
MARDİN'İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE YAŞAYAN DOWN SENDROMLU MUHAMMED TUR (20), KORONA VİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ.
MARDİN 03.08.2020, 12:16
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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan down sendromlu Muhammed Tur (20), korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 12 Temmuz’da ailesiyle birlikte davet edildikleri düğüne götürülen Tur, düğün sonrası korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün kaldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Tur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tur’un cenazesi ilçe mezarlığında korona virüs tedbirleri çerçevesinde defnedildi.
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