Mardin’de 11,5 milyon lira bütçeli iki yatırıma imza atıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurum arasında yaklaşık 11,5 milyon bütçeli 2 proje için protokol imza töreni düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurum iş birliğiyle hayata geçirilecek olan ve yaklaşık 11 milyon 500 bin lira bütçeli "Boncuklu Tarla Neolitik Çağ Yerleşim Yeri Çevre Düzenlemesi" ve "Mardin Bilişim Teknolojileri Okulu" projelerinin protokolü imzalandı.

Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreninde gazetecilere açıklamada bulanan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, bir projenin gençlere yönelik olduğunu, diğer projede de tarihi Boncuklu Tarla’yı koruyarak turizme kazandıracaklarını dile getirerek projelerin kente hayırlı olması dileklerinde bulundu. Vali Demirtaş, "Gençlik merkezimizin içerisinde gençlerimizin becerilerini artırmak amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdik. Diğer projemiz ise Boncuklu Tarla’nın gün yüzüne çıkmış olanı korumak amacıyla üzerinde çatı, çevre düzenlemesi yapacağız. Özellikle bu tarihi eserlerin korunması için etrafını tel örgülerle çevireceğiz. Bu projenin bize maliyeti 9 milyon 500 bin. Bu ödenekler yeterli gelemezse Büyükşehir Belediyesi olarak katkıda bulunarak projeleri bitirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Mardin’de 2 yıldır görev yaptığını anımsatan Vali Demirtaş, bu yılki hizmetleri tamamladıklarında Mardin’e yaklaşık olarak 1 milyar 500 milyon lira civarında yatırım ve hizmeti kazandıracaklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin kentin 10 ilçesinde devam edeceğini vurgulayan Vali Demirtaş, “Bu sadece yatırım ve hizmetlere yöneliktir. Bu cidden önemli bir rakam. Amacımız Mardin’imize gelen paraların tamamen tekrar vatandaşımıza geri dönmesi. Bunun için büyük bir gayret gösteriyoruz. Geçen yıl yaklaşık 754 kilometre civarında asfalt yapmıştık. Bu sene de 800 kilometre civarında yolu asfalt yapmayı düşünüyoruz. Mardin ’inimizin kırsal kesiminde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Bu sene hedefimiz bu” şeklinde konuştu.

Daha sonra Demirtaş ile paydaş kurumun genel sekreteri Ahmet Alanlı arasında protokol imzalandı. İmza törenine; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut, Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin ve diğer ilgililer katıldı.