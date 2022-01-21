Mardin Stadı Ağrı maçı için kardan temizleniyor

Spor Toto 3. Lig 3. Grup 21. hafta maçında Mardin 1969 Spor ile Ağrı 1970 Spor arasında oynanacak lig maçı öncesi 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda kar temizleme çalışmaları başladı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta Mardin 1969 Spor ile Ağrı 1969 Spor arasında oynanacak 19. hafta müsabakasına ev sahipliği yapacak olan 21 Kasım Şehir Stadının zemini tamamen karla kaplandı. Mardin Büyükşehir Belediye ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekipleri ekipmanlarla kar temizleme çalışmalarına başladı. Kar temizleme çalışmalarını Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Mardin 1969 Spor Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan inceledi.

Mardin 1969 Spor ile Ağrı 1969 Spor arasında oynanacak müsabaka 23 Ocak Pazar günü saat 13.00’da oynanacak.