Mardin İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Uzman Doktor Güner atandı.

Mardin İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Acil Tıp Uzmanı Dr. Hakan Güner atandı.

Mardin İl Ambulans Servisi Başhekimliğine atanan Güner, Midyat, Derik, Mazıdağı ve Dargeçit 112 istasyonlarını ziyaret ederek; buralarda daha iyi hizmet etmek adına 112 ambulans servislerinde görevli personelle görüş alışverişinde bulundu. Dr. Hakan Güner, "Biz yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Biz hayat kurtarıyoruz. İnsanların hayatı bizim birkaç saniye daha hızlı olup müdahale etmemize bağlı, bizde bunun farkında olarak, ne yaparsak daha kısa sürede en iyi şekilde hizmet edebiliriz düşüncesi ile bu yola çıktık. Bu vesile ile başhekimliğine atandığım görevde bize bağlı olan ilçelerde istasyon merkezlerini gezip görevli personelle istişare içinde çalışıyoruz’’ dedi.