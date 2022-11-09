Mardin geneli çocuklar için 84 oyun parkı faaliyete koyuldu

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Her Köye Çocuk Parkı Projesi" çerçevesinde kent genelinde 84 adet çocuk parkı faaliyete koydu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, kent genelinde ve özellikle kırsal mahallelerde çocukların parklara erişimlerini sağlamak amacıyla "Her Köye Çocuk Parkı Projesini" hayata geçirdi. Proje çerçevesinde Kızıltepe 15, Mazıdağı 9, Artuklu 11, Nusaybin 12, Derik 21, Dargeçit 5, Midyat 6 ve Savur’a 5 olmak üzere şu ana kadar 84 çocuk oyun grubu kuruldu. Hava koşullarının uygun olması durumunda ise Ömerli ilçesine 10 çocuk oyun grubu kurulacak. Çocuk oyun grupları kurulurken, çocukların başta güvenliği olmak üzere park zeminine düşme ve yaralanmalara karşı kauçuk döşemesiyle kaplandı.