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Mardin Büyükşehir Belediyesinden giysi yıkama hizmeti

Mardin Büyükşehir Belediyesi, evlerinde çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile öğrencilerin giysilerini, Giysi Yıkama Merkezinde yıkayıp ütüledikten sonra sahiplerine teslim ediyor.

MARDİN 23.10.2021, 12:54
Mardin Büyükşehir Belediyesinden giysi yıkama hizmeti

Mardin Büyükşehir Belediyesi, evlerinde çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile öğrencilerin giysilerini, Giysi Yıkama Merkezinde yıkayıp ütüledikten sonra sahiplerine teslim ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Giysi Yıkama Merkezi, dünya ve Türkiye’de görülen korona virüs salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Üniversite ve liselerin yüz yüze eğitime geçmesinin ardından öğrencilere büyük kolaylık sağlayan Öğrenci Yıkama Merkezi, ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşları da unutmadı. Üniversite ve lise öğrencilerinin merkeze getirdiği çamaşırları, korona virüs tedbirleri kapsamında makinelerde yıkanıyor. Kurutulan giysiler daha sonra ütülendikten sonra sahiplerine teslim ediliyor.

İhtiyaç sahibi ve evinden çıkamayacak durumda olan yaşlı vatandaşların giysileri evlerinden alındıktan sonra gerekli işlemlerin ardından tekrar kendilerine teslim ediliyor.

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