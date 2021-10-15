Kızıltepe’ye modern ve kullanışlı otobüs terminali yapılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinin merkezinde kalan ve yoğunluğu kaldıramayacak duruma gelen otobüs terminalinin yerine daha modern ve daha kullanışlı bir otobüs terminali yapıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Mardin’in en kalabalık ilçelerinden biri olan Kızıltepe ilçesindeki otobüs terminalinin mevcut duruma cevap veremediği için daha modern ve daha kullanışlı bir otobüs terminali için çalışma başlattı. Projesi onaylanan yeni şehirlerarası ve şehir içi otobüs terminali için yakın zaman ihaleye çıkılacak. Otobüs terminalinin 2022 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Şehrin hemen dışında İpekyolu üzerine yapılacak otobüs terminali yaklaşık 40 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Şehirlerarası otobüs terminali ile şehir içi ulaşımı sağlayan otobüslerin kalkış yeri olmak üzere iki kısımdan oluşacak. İçerisinde iş yerleri, mescit, lavabolar, idari binalar, restoran, misafir ve personel için araç otoparkı, kafeterya, Mardin yöresine ait malzemelerin gösterimi ve satışının yapılacak mekanları çok fonksiyonlu bir terminal olacak.

Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Kızıltepe’de hem şehirlerarası hem de şehir içi ulaşımı aynı çatı altında toplayacaklarını belirtti. Yeni otobüs terminalinin zorunluluk haline geldiğini kaydeden Aslan, "Yakın zamanda ihalesini yapacağımız otobüs terminalinin iş bitirme süresi 270 gün. 2022 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. İpekyolu üzerinde şehrin yakınında. Çok modern ve kullanışlı bir otobüs terminali olacak" dedi.