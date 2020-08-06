Kızıltepe’de korona virüs denetimi
MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” SLOGANIYLA TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANAN KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından ’Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam başkanlığında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs ek tedbirleri genelgesi kapsamında vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınacak tedbirler konusunda toplantı yapıldı. Yapılan toplantı sonrası Kızıltepe’de korona virüs tedbirleri artırılarak denetimler sıklaştırıldı.
Denetimler ilçe genelinde alışveriş merkezi, pazar yeri, lokanta, market, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, giyim mağazaları, berber, kuaför, güzellik merkezi, internet kafe, park ve piknik alanı, otobüs durakları ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları başta olmak üzere tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde yapıldı. Denetimlerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmeleri istendi.
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