Kızıltepe’de 45 yıllık tribün yıktırıldı, yerine yenisi yapılıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Spor Kompleksi için ilk kazma vuruldu, Kızıltepespor’un 3. ligdeki yıllarında birçok zorlu mücadeleye ev sahipliği yapan şehir stadı kullanım ömrünü tamamladığı için yıktırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı katkılarıyla projelendirilerek ihalesinin gerçekleştirildiği Kızıltepespor Kompleksi bünyesinde başlatılan çalışmalar kapsamında ilk kazmanın vurulduğu çalışmalar çerçevesinde kullanım ömrünü tamamlayan ilçenin şehir stadının 45 yıllık tribün bölümü de yıktırıldı. Kullanım ömrü tamamlanan ve günümüz koşullarında devam eden amatör gurup mücadeleleri müsabakalarında sporcuların günün koşullarına cevap veremediği gerekçesiyle sık sık şikayetlere neden olan 45 yıllık şehir stadı tribünü, yapılacak yeni kompleks projesi revize edilecek alanlar arasında yer alıyor. 750 kişi kapasiteli olan yıkılan tribünün yerine 2 bin 500 kişilik daha modern bir tribün ile ısıtma ve soğutma sistemi ve diğer ilgili gereksinimlerin yer alacağı soyunma odalarının yapılacağı kaydedildi. İmza töreni sonrası çalışmalara başlayan yükleyici firma, ilk kazmayı vurarak binlerce maça şahitlik eden eski spor sahası yıkıldı. Spor Kompleksinin yaklaşık maliyetinin 23 milyon 226 bin lira olan kompleksin gelecek yılın sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

84 bin metrekare alan sahip kompleks projesinde 3 futbol sahası, antrenman sahası, yüzme havuzu, tenis kortları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, kapalı spor salonu, koşu ve bisiklet yolları ile gençlik merkezi bulunuyor.