Kızıltepe Belediyesinin "Hoş Geldin Bebek" ziyaretleri devam ediyor

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi "Hoş Geldin Bebek" ziyaretlerine, korona virüs önlemlerini alarak devam ediyor.

Pandemi öncesinde Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın eşi Dilek Çam ve beraberindekiler, Kızıltepe Devlet Hastanesinde Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret ediyordu. Korona virüsün Türkiye’de görülmesiyle beraber bu ziyaretler korona virüs önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde belediye ekipleri tarafından yapılmaya devam ediyor. Belediye ekipleri Kaymakam Hüseyin Çam’ın bebekler için hazırlattığı "Hoş Geldin Bebek" setiyle birlikte aileleri evlerinde ziyaret ediyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Çam ve eşinin selamı belediye ekipleri tarafından ailelere iletiliyor.