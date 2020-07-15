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Kaymakam Çam şehit ailelerini ziyaret etti
MARDİN’İN KIZILTEPE KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HÜSEYİN ÇAM, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MÜNASEBETİYLE ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ.
MARDİN 15.07.2020, 19:48
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Mardin’in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti.
Mardin merkez ve ilçelerinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ile donatıldı. Mardin’in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Çam’a Alay Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, İlçe Emniyet Müdürü M. Emin Yıldırım, İlçe Jandarma Komutan Vekili Engin Ocak, SHM Müdürü Aziz Engin ve SYDV Müdürü Alaaddin Özel eşlik etti.
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