Kaymakam Çam şehit ailelerini ziyaret etti

Mardin’in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Mardin merkez ve ilçelerinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ile donatıldı. Mardin’in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Çam’a Alay Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, İlçe Emniyet Müdürü M. Emin Yıldırım, İlçe Jandarma Komutan Vekili Engin Ocak, SHM Müdürü Aziz Engin ve SYDV Müdürü Alaaddin Özel eşlik etti.