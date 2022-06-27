35 yıl her gün 3 paket sigara içiyordu, sigarayı bıraktı hayatı değişti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki İdris Demir, 35 yıl boyunca her gün 3 paket sigara içti. Doktorlardan ayaklarının kesileceği uyarısını alan Demir, bir yıl önce sigarayı bırakmaya karar vermesiyle kokusuz bir hayata merhaba dedi.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası İdris Demir (47), 12 yaşından itibaren 35 yıl günde 3 paket sigara tükettiğini ileri sürdü. Ayağındaki ağrılardan dolayı geçtiğimiz yıl 25 Haziran tarihinde doktora giden Demir, hayatının şokunu yaşadı. Demir, doktorların kendisine sigara içmeye devam etmesi takdirde ayaklarının kesilebileceği uyarısını yaptığını belirtti. Demir, sağlığının bozulması ve çocuklarının kokudan dolayı yanına yaklaşmaması ile birlikte sigaradan kurtulmaya karar verdiğini ve tam bir yıldır sigarasız dünyaya merhaba dediğini ifade etti.

"Günde 3 paket sigarayı bitirebiliyordum"

Sigaranın esiri olduğunu ifade eden Demir, "Sigaraya 12 yaşında ortaokulda başladım. Sigarayı gizli gizli içiyorduk. 35 yıldır sigara içiyorum. Adeta sigaranın esiri olmuştum. Günde 3 paket sigarayı bitirebiliyordum. Bu sigara 35 yıl boyunca beni kendine esir etti. Evime giderken kimse odama giremiyordu. Sigarayı üst üste içiyordum. Herkes kokudan nefret ediyordu. Çocuklarım, torunlarım yanıma yaklaşmıyordu. Torunlarım bana ’git bu sigarayı bırak’ diyordu. Evde yattığımda nefessiz kalıyordum. Nefes alamıyordum, boğazımdan sesler geliyordu. Uykularım kaçardı. Sabahları aç karna uyanır uyanmaz hemen sigara içerdim" dedi.

İdris Demir’in oğlu Malik Demir ise, babasının sigarayı bırakması durumuna sevindiğini, artık babasına sarılabildiğini dile getirdi.

(SG-RK-Y)