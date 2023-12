Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Tarihi Ulus Hali açılışına katıldı. Programa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katılım sağladı. Burada yapılan yenilikleri anlatan Mansur Yavaş, tarihi halin açılış kurdelesini kesti ve hal esnafıyla selamlaştı. Yavaş, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "korkak" sözü hakkında konuşan Yavaş, "Korkak kelimesini asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.



"6’lı masa aday gösterirse aday olacağımı söyledim"

Her şeyin bir usulü olduğunu dile getiren Yavaş, "Bunu her zaman açıkladım. Eğer 6’lı masa aday gösterirse aday olacağımı söyledim. Bundan daha net bir şey söylenemez. Bunu kurgulamak 6’lı masadaki liderlere aitti. Bunun sorumlusu ben değilim" diye konuştu.



"En az yüzde 60 oy alacağıma inanıyorum"

İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul’da kendi adaylarını çıkarma kararı konusundaki sorulan sorulara cevap veren Yavaş, "Bu durum Ankara’da sonucu değiştirmez. Yaklaşık 4 milyon 400 bin seçmenimiz var. Ben en az yüzde 60 oy alacağıma inanıyorum. Anketler de bunu gösteriyor. Ben de herkesin oyuna talibim, takdir milletindir. Onun önüne hiç kimse geçemez. Dolayısıyla biz 5 yıldır yaptığımız hizmetlerle halkımızın önüne çıkacağız. Biz başka bir siyasi partinin işine hiçbir zaman karışmıyoruz" açıklamasında bulundu.



"Operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değil"

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Meral Akşener ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve şimdiki Genel Başkanı Özgür Özel’in bilgisi dahilinde birkaç kez görüştüğünü ifade eden Yavaş, "Burada kendisiyle konuştuğumuz konu, bir muhalefet partisi olarak ne yapılırsa muhalefetin daha güçlü olacağı ve aynı zamanda İYİ Parti’nin de nasıl daha güçlü olacağı konularında birçok senaryo ve fikir hakkında 26 Ağustos'a kadar konuştuk. Dün bahsedilen isimlerle ilgili konuşmak gerekirse biz ne Genel Başkanımız Özgür Özel’in ne de Meral Akşener’in bilgisi dahilinde bir faaliyet yapma durumunda değiliz. Hepsi kendileriyle görüşülerek yapılmıştır. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur. Asla bir başka partinin veya işine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Ortada bir operasyon varsa o işte biz yokuz" ifadelerine yer verdi.



"Bundan sonrası tabii ki kendi vereceği karardır"

Seçim döneminde Meral Akşener ile 40 vilayete beraber gittiklerini belirten Yavaş, "Bu konuda uzun sohbetlerimiz oldu. Hem CHP hem de İYİ Parti ilçe başkanları tarafından yapılan toplantılar Akşener’e duyurulmuştur. Bundan sonrası tabii ki kendi vereceği karardır. Biz her türlü karara saygı duyarız" değerlendirmesinde bulundu.



"İlla ki benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi"

'Korkak' kelimesini asla kabul etmediğini sözlerine ekleyen Yavaş, "Hiçbir zaman korkmadım. Korkan biri Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Elimizi taşın altımıza koymamız gerekirse de koyarız ama bunun yolu yordamı bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanları aday olmam için çağırmıştır. Bu genel başkanların 'hadi çık ortaya' diyerek olacak bir şey değildir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına dair Akşener’in çokça söylemleri olmuştur, ‘biz noter değiliz, 6’lı masa karar verecektir’ diye. Keşke bunu son ana bırakmadan bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar verilseydi daha düzgün olurdu. İlla ki benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi" dedi.