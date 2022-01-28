Yolların kapanmaması için seferber olan büyükşehire teşekkür

Manisa il genelinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yolların kapanmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına seferber oldu. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden olan Demirci’de de yolların kapanmaması için yoğun mesaide bulunan Büyükşehir ekipleri, Demircili mahalle muhtarlarından ve vatandaşlardan tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yolların kapanmaması ve vatandaşların herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamamaları adına yoğun çalışma yaptı. 106 araç ve 200 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, kar yağışının etkili olduğu ilçelerden bir tanesi olan Demirci’de de mesai mefhumu gözetmeksizin seferber oldu. Yapılan çalışmalar, mahalle muhtarları ve Demircili vatandaşlardan tam not aldı. Demirci ilçesinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hayati İmrenlerli, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı ve Söğütçük Mahallesi Muhtarı Mustafa Çiftçi ile Küçükoba, Yeşiloba, Sarnıç, Şehreküstü, Kazancı ve Öksüzlü mahalle muhtarları, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Demirci şantiyesini ziyaret ederek, özverili bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür etti.