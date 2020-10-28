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Yaşlı adam zeytin tarlasında ölü bulundu

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE ZEYTİN TARLASINA GİDEN YAŞLI ADAM, OĞLU TARAFINDAN TARLADA ÖLÜ BULUNDU.

MANİSA 28.10.2020, 20:55
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Yaşlı adam zeytin tarlasında ölü bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde zeytin tarlasına giden yaşlı adam, oğlu tarafından tarlada ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kula’ya bağlı kırsal Söğütdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Söğütdere Mahallesi’ndeki tarlalarının yakınında çalışan Muammer Demir, babası Osman Demir’in(78) otomobilini gördü. Babasının kalp rahatsızlığı olduğunu bildiği için tarlaya giden Demir, babasını yerde hareketsiz yatarken buldu. Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde 78 yaşındaki Osman Demir’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde yaşlı adamın ölüm sebebi belirlenemezken, aile hekiminin de kontrol yapması öngörüldü. Aile hekimi tarafından yapılan muayene sonucunda da şahsın ölümüyle ilgili kanaat oluşturacak bulguya rastlanamayınca, yaşlı adamın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Demir’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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