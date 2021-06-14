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Vali Karadeniz kendisini merak eden minik çocuğu makamında ağırladı
Manisa’da, 5 yaşındaki Anılcan Ersönmez, babası Ferdi Ersönmez ile birlikte tanışmayı çok istediği Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.
MANİSA 14.06.2021, 15:47
Manisa’da, 5 yaşındaki Anılcan Ersönmez, babası Ferdi Ersönmez ile birlikte tanışmayı çok istediği Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.Manisa Valisi Yaşar Karadeniz kendisini merak eden minik çocuğu makamında ağırladı. Vali Yaşar Karadeniz ile tanışmaktan mutlu olduğunu söyleyen Anılcan ile bir süre sohbet eden Vali Karadeniz, Anılcan’ın kendisiyle ilgili merak ettiği sorularını yanıtladı. Daha sonra Anılcan’a çeşitli hediyeler veren Vali Karadeniz, ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek Anılcan’a teşekkür etti.