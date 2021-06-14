banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Altın fiyatları düşüşte!
Altın fiyatları düşüşte!
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...

Vali Karadeniz kendisini merak eden minik çocuğu makamında ağırladı

Manisa’da, 5 yaşındaki Anılcan Ersönmez, babası Ferdi Ersönmez ile birlikte tanışmayı çok istediği Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

MANİSA 14.06.2021, 15:47
Vali Karadeniz kendisini merak eden minik çocuğu makamında ağırladı

Manisa’da, 5 yaşındaki Anılcan Ersönmez, babası Ferdi Ersönmez ile birlikte tanışmayı çok istediği Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz kendisini merak eden minik çocuğu makamında ağırladı. Vali Yaşar Karadeniz ile tanışmaktan mutlu olduğunu söyleyen Anılcan ile bir süre sohbet eden Vali Karadeniz, Anılcan’ın kendisiyle ilgili merak ettiği sorularını yanıtladı. Daha sonra Anılcan’a çeşitli hediyeler veren Vali Karadeniz, ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek Anılcan’a teşekkür etti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı az bulutlu
banner493