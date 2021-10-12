Vali Karadeniz “Gıdanı Koru Kumbarası” tanıtım etkinliğine katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin “Gıdanı Koru Kampanyası Farkındalık Oluşturma Projesi” kapsamında düzenlenen “Gıdanı Koru Kumbarası” tanıtım etkinliğine katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin “Gıdanı Koru Kampanyası Farkındalık Oluşturma Projesi” kapsamında “Gıdanı Koru Kumbarası” tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan öğrencilere “Gıdanı Koru Kumbaraları” dağıtıldı. Etkinlikle İlimizdeki çocukların gıda kaybı ve israfı ile ilgili bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak İlimizdeki ilkokul kademesindeki çocuklara dağıtılmak üzere Gıdanı Koru Kumbarası oluşturuldu. Özel sektör işletmelerinin de destek verdiği proje ile 80 bin adet kumbaranın dağıtımı gerçekleştirilecek.

Etkinliğin açılışında konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Bakanlığımız koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde, gıda kayıpları ve israfının azaltılmasına yönelik olarak “Gıdanı Koru” isimli büyük çaplı uluslararası kampanya başlatılmıştır. Bakanlığımızın Gıdanı Koru Proje maskotu CANO gıdamızı korumak için proje tanıtım yüzümüz olmuştur. Ülkemizin en değerli hazinelerinden biri olan gıdamızı korumak ve soframıza sahip çıkmak hepimizin görevi olmalıdır. Bilerek veya bilmeyerek hepimiz gıda israfı yapıyoruz. Önemli olan bunu elimizden geldiğince en aza indirebilmektir. Bizlerde başta okullarımız olmak üzere İl düzeyinde farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte İlimizdeki ilkokul kademesindeki çocuklara dağıtmak üzere 80.000 adet Gıdanı Koru Kumbarası oluşturduk. Kumbaralar çocuklarımıza israfı önlemesini hatırlatacak hem de çocuklarda birikim bilincini oluşturmuş olacaktır” dedi.

Projenin önemine dikkat çeken Vali Yaşar Karadeniz “Dünya kaynaklarına hem teknolojiyi ekleyerek hem de yeni tarım alanları oluşturarak yapabildiğimiz üretim artışı dünyadaki nüfus artışını karşılayacak miktarda değil. Bunu daha fazla artırmak demek dünyanın yaşanabilirliğini de azaltmak demek. Örneğin Güney Amerika’da daha hala ormanlar kesilerek tarım alanları oluşturulmaya çalışılıyor. Bu dünyanın oksijeninin azalması demek. Gıda zincirinin hatta canlı yaşam zincirinin yok olması demek. Bu sorunu çözmek üzere elbette ki değişik üretim tekniklerinden istifade ediliyor, özellikle ülkemizde de hatta Manisa’mızda da son zamanlarda yapılan tarımsal yatırımlarda yeni teknikle üretim yapılıyor, toprak tarım dahil olmak üzere fakat bunda da bir yapılabilirlik maksimum ölçek sınırı var. Madalyonun diğer tarafını da gözetmek zorundayız yani tüketimimizi ihtiyacımız kadar yapmak ve üretilen değerlerden maksimum düzeyde istifade etmek. Bu da tarladan seradan başlıyor, tarlada, serada en üst düzeyde verimi ne şekilde alabileceksek üretim tekniklerimizi ona göre dizayn etmemiz lazım. Tüketiciye bu ürünleri ulaştırırken hem süre hem ısı bakımından diğer olumsuz şartlardan etkilenmesinin önüne geçerek ürünlerin tamamına yakınını sağlıklı bir şekilde bozulmadan tüketiciye ulaştırmamız lazım. Eve gelen malzemelerden maksimum düzeyde istifade etmemiz lazım. Soframıza gelmiş yemeğin herhangi bir israf meydana gelmeden tüketilmesi çok önemli” diye konuştu.

İsrafı önlemenin gıdaya erişemeyen insanların gıdaya erişmesini sağladığı gibi üretimi zorlama noktasını hafifleterek, dünyanın geleceğine yük olmayı da azaltacağını vurgulayan Vali Karadeniz “Özellikle gıda okuryazarlığının arttırılması ve üretilen gıdalardan maksimum düzeyde istifade edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımız bu kampanya ile bir farkındalık çalışması yürütüyor ve bu farkındalık çalışması içerisinde de birçok proje uygulanıyor. Ana başlığı ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ olan bu projelerden bu günde ‘Gıdanı İsraf Etme Biriktir’ sloganıyla da kumbaralarımızı dağıtacağız. Aslında bu sadece belki bir simge ama önemli olan şey çocuklarımıza tasarruf bilincini ve tasarruf duygusunu aşılayarak onların gelecekte bizden birkaç adım daha ileri gitmelerini sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Programın hazırlanmasını organize eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve destek veren kurumlara, okullara ve öğrencilere teşekkür eden Vali Karadeniz’in konuşması sonrasında program projeye katkı sunan işletmelere plaket verilmesi ve öğrencilere kumbaraların dağıtılması ile son buldu.

Gıda israfının önüne geçmek ve her vatandaşın yeterli gıdaya ulaşmasını sağlamak için projenin sloganı “İhtiyacın Kadar Al, Geleceği Çöpe Atma” olarak belirlendi.

Proje kapsamında, ilkokul öğrencilerine israf ve tasarruf kelimelerinin karşılığını öğrenebilmeleri adına önce kumbara olarak kullanabilecekleri daha sonra ise içine çiçek dikerek saksı olarak değerlendirebilecekleri şekilde tasarlanmış Gıdanı Koru Kampanyasıyla simgesel bağ kurulmuş birer kumbara hediye edildi. “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık” projesi kapsamında 7’den 70’e her yaş grubunda farkındalık oluşturmak amacıyla farklı etkinlik ve programlar yapılmaya devam edecek.

Programa Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Manisa CBÜ Rektör Vekili Mustafa Kazaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, MESOB Başkanı Hasan Geriter ve protokol üyeleri katıldı.