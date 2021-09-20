Üniversite öğrencilerine Manisakart kolaylığı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde eğitim ve öğretim dönenimin başlamasıyla birlikte, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ve kartlarının vizesini yenileyecek öğrenciler için Muradiye Kampüsünde kart basım noktası kurdu. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, kart basım noktalarından, vesikalık fotoğraf ve öğrenci belgeleriyle Manisa kartlarını alarak toplu taşıma hizmetinden indirimli faydalanabilecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde, 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi başladı. Öğrenciler uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlarken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ve kartlarının vizesini yenileyecek öğrenciler için Muradiye Kampüsünde kart basım noktası kurarak öğrencilere kolaylık sağladı. Bu kapsamda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde yer alan Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Personel Girişinde, 20 Eylül 2021 Pazartesi günü, 8.30-17.00 saatleri arasında Manisakart yeni başvuru ve vizeleme işlemleri yapılmaya başlandı. Öğrenciler ayrıca, MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Öğrenci Merkezi girişinde bulunan Manisa Kartmatik Cihazı ile de yükleme ve vize işlemlerini yapabilecekler.