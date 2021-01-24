Turgutlu’nun üç mahallesi tarihlerinin en büyük yatırımını MASKİ ile alacak

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Turgutlu’nun Urganlı, Akçapınar ve Yeniköy mahallelerine yapılacak 25 milyon liralık altyapı çalışmaları için yer teslimi gerçekleştirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde beldeden ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapılarını titizlikle yeniliyor. Bu kapsamda MASKİ, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı, Akçapınar ve Yeniköy mahallelerine 34 kilometre içme suyu, 28 kilometre kanalizasyon hattı, 1 adet 600 metreküplük su deposu imalatı gerçekleştirilecek. 25 milyon TL yatırım maliyetindeki altyapı çalışmaları için yer teslimi yapıldı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülecek çalışmalar kapsamında, Urganlı, Akçapınar ve Yeniköy’ün alt yapıları sağlıklı hale getirilecek. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise 250 bin metrekarelik kilit parke taşı ve 50 bin metrelik bordür döşeme işlemi yapılacak.

Muhtarlar hizmetlerden memnun

Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla Urganlı’mız da yapılması planlanan altyapı çalışmalarının yapımı noktasında MASKİ yetkilileri ile birlikte yer teslimini yaptık. Bu proje bizim için çok önemli bir projeydi. Bu kapsamda bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Urganlı’mız bu proje ile tarihinin en büyük yatırımını almak üzere. İnşallah hayırlı olur. Urganlı’mıza güzel bir yatırımı kazandırılacağı için bizler çok mutluyuz” dedi.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Nurettin Yıldız, “Mahallemize yapılacak olan yatırımlardan ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizin kanayan yarası olan altyapı sorunumuza neşter vuruluyor. Yapılacak olan bu hizmetlerden ötürü çok mutluyuz” derken Akçapınar Mahalle Muhtarı Ekrem Hayri Türk ise şunları söyledi: “Uzun yıllardır altyapı konusunda sıkıntı içerisinde olan mahallelerimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün katkılarıyla son buluyor. Yapılacak olan hizmetlerden ötürü mahallelimiz ve şahsım olarak çok mutluyuz. Artık bizde sağlıklı altyapıya kavuşacağız. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e mahallelim adına teşekkür dileklerimi sunuyorum.”