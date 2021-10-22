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Turgutlu Belediyesinden çölyak hastalarına özel hizmet

Turgutlu Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına yönelik hayata geçirdiği ücretsiz glütensiz ekmeklerin dağıtımına başladı.

MANİSA 22.10.2021, 17:32
Turgutlu Belediyesinden çölyak hastalarına özel hizmet

Turgutlu Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına yönelik hayata geçirdiği ücretsiz glütensiz ekmeklerin dağıtımına başladı.

Turgutlu Belediyesi, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Turgutlu Temsilciliği işbirliğiyle çölyak hastalarının temel ihtiyaçlarının başında gelen glütensiz ekmekleri ücretsiz olarak ulaştırmaya başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, diğer ekmek türlerine göre daha yüksek satış fiyatı olan glütensiz ekmekleri çölyak hastalarına teslim etti. Glütensiz ekmekler, her hafta ücretsiz olarak çölyakla mücadele eden bireylere ulaştırılacak.

Çölyak hastalarının yaşamlarını kolaylaştıracak söz konusu projenin ilk adımının atıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Turgutlu’muzda çölyak hastalığı ile mücadele eden bireylerimizin yaşamlarını bir nebze de olsa kolaylaştıracak bu değerli projenin ilk adımını attık. Özel beslenme gereksinimi duyan vatandaşlarımızın hem her yerde bulamadıkları hem de daha yüksek fiyata satılan glütensiz ekmeklerin dağıtımının ilkini gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte ekiplerimiz tarafından haftalık olarak glütensiz ekmekleri çölyak hastası vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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