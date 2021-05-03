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Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Salihli Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmada yiyecek bulmada sıkıntı yaşamamaları için sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

MANİSA 03.05.2021, 11:47
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Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Salihli Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmada yiyecek bulmada sıkıntı yaşamamaları için sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Salihli Belediyesi, pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma döneminde sahipsiz hayvanların beslenme ve sağlığına yönelik her türlü tedbiri aldı. Kısıtlama günlerinde sokakta yaşayan ve beslenme imkanları kısıtlanan can dostları unutmayan Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokakta yaşayan kedi ve köpekler için şehrin dört bir yanında besleme çalışmaları yaparak can dostlara mama ve su dağıtımı gerçekleştirdi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma döneminde sokak hayvanlarına yönelik beslenme çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
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