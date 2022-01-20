Şüphe üzerine durdurulan motosiklet çalıntı çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan plakasız motosiklet çalıntı çıktı.

Salihli’nin Adala Mahallesi’nde devriye gezen ilçe jandarma komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı, Suç Araştırma Timi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Ş.İ’nin (19) kullandığı ve arkasında yolcu konumunda M.D’nin (20) bulunduğu plakasız motosikleti durdurdu. Jandarma ekipleri motosiklet sürücüsünün, kağıda sarılı kubar esrarı ise yere döktüğünü tespit etti. 2 şüpheli gözaltına alınırken, plakasız motosikletin ise yapılan şase numarası sorgulamasında plakasının 45 ADD 719 olduğu ve çalıntı olduğu tespit edildi.

Motosiklet sahibi C.U’ya (27) teslim edilirken, 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.