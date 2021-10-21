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Selendi’de servis araçlarına sıkı denetim

Manisa’nın Selendi ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından öğrenci taşıyan okul servis araçlarına denetleme yapıldı.

MANİSA 21.10.2021, 09:14
Selendi’de servis araçlarına sıkı denetim

Manisa’nın Selendi ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından öğrenci taşıyan okul servis araçlarına denetleme yapıldı.

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlendi. Denetlenen servis araçlarında bulundurulması gereken belgeler ile gerekli ekipmanlar kontrol edildi. Denetlemede özellikle araçların sigortası, koltuk sigortaları, ehliyet, sürücülerin bilgileri, mesleki yeterlilik ve psikoteknik belgelerin olup olmadığı, koltuklardaki emniyet kemerleri, dur lambaları, lastikler, yangın tüpü, ilk yardım çantası gibi araç gereç ve malzemelerin her an kullanılabilir durumda bulundurulması konusunda servis sürücüleri bilgilendirildi.

Denetlemeler hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, "Amacımız sorunsuz bir eğitim öğretim yılında sağlıklı bir şekilde hiçbir öğrencimizin burnu bile kanamadan geçirmek olacaktır" dedi.

Denetlemelere Selendi İlçe Emniyet Amiri Mehmet Kırkel, Selendi İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve okul müdürleri katıldı.

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