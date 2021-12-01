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Saruhanlı’da ev yangını
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
MANİSA 01.12.2021, 14:20
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı’ya bağlı Çamlıyurt Mahallesi’nde H.H.S. (58) ait tek katlı evde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.