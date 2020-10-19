Salihli’nin sultanları 2’de 2 yaptı

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor’u set vermeden 3-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Grupta oynadığı ilk iki maçını da kazanan Salihli’nin Sultanları, ligde 6 puana ulaştı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, gruptaki ikinci maçında evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor’u ağırladı. Salihli Atatürk Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Salihli’nin Sultanları, ilk seti 25-11, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti de 25-15 alarak maçı set vermeden 3-0 kazandı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu galibiyetle grupta 6 puana ulaştı.

Karşılaşmayı, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz izledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, evinde oynadığı maçta kazanarak ligde ikinci galibiyetini alan Salihli Belediyespor’un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi.

Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 3. haftasında deplasmanında Pamukkale Belediyespor’un konuğu olacak.