Salihli’de Köy Yaşam Merkezleri hizmete başladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in öncülüğünde başlatılan Köy Yaşam Merkezleri, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kordan, Kösali ve Dombaylı mahallelerinde hizmet vermeye başladı.

Kordan Mahallesinde hizmet vermeye başlayan Köy Yaşam Merkezinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen kadınlara yönelik Kuran’ı Kerim Kursu, 25 vatandaşın katılımı ile yoğun ilgi görüyor.

Köy Yaşam Merkezinde devam eden kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yavuz ve İlçe Müftülük Şube Müdürü Yaşar Güç, kursa katılan kadınlarla ve mahalleli ile değerlendirmede bulundu.

Mahalle Muhtarı Adem Sevi ile mahalleli de Köy Yaşam Merkezinin mahallelerinde açılmasından dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ise yoğun talep gören Köy Yaşam Merkezleri’nde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yeni çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.