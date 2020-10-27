Pedallar ’Cumhuriyet’ için çevrildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakamlık İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bisspor (Bisiklet Spor Kulübü Derneği) tarafından Cumhuriyetin 97’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Turu’nda bisiklet severler ’Cumhuriyet’ için pedal çevirdi.

Manisa Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü Salihli Gençlik Merkezinden hareket eden bisiklet severler, sırasıyla Taytan, Dombaylı, Adala, Çapaklı ve Çavlu mahallelerini kapsayan güzergahta 48 kilometrelik bir etabı tamamlayarak yoğun katılımla gerçekleşen bisiklet turunu Salihli Kent Meydanında noktaladılar.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Cumhuriyetin 97’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Turu’nda pedal çeviren bisiklet severlere teşekkür etti.