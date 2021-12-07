Öğrenciler Çamlıca İlkokulu’nun yeni halini çok sevdi

Yunusemre Belediyesi, Umut Vagonu Derneği ile birlikte Çamlıca İlkokulu’nda çevre düzenlemesi ve yenileme çalışması yaptı. Düzenleme ile öğrenciler okullarını daha çok sevdi.

Yunusemre Belediyesi ilçede yer alan okullarda çevre düzenlemesi yaparak öğrencilerin daha rahat bir şekilde eğitim almasına yardımcı oluyor. Çamlıca İlkokulu’nda Umut Vagonu Derneği ile yenileme çalışması yapan Yunusemre Belediyesi, okulu güzel bir görünüme kavuşturdu. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, “Gelecek nesillerimize sahip çıkıyoruz. Kıymetli evlatlarımızın daha güzel bir ortamda eğitim alması amacıyla ekiplerimiz Çamlıca İlkokulu’nu yeniledi. Okulumuz çok güzel bir görünüme kavuştu” dedi.

Öğrenciler ve mahalle sakinleri de Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye, belediye ekiplerine ve Umut Vagonu Derneği’ne teşekkür ederek yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.