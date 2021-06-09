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MASKİ’den Kula’da yoğun mesai

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle ana kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına müdahalede bulundu. Ekiplerin gerçekleştirdiği temizlik çalışması sayesinde yaşanan mağduriyet suyun sağlıklı bir şekilde akışının sağlanmasıyla giderildi.

MANİSA 09.06.2021, 18:44
MASKİ’den Kula’da yoğun mesai

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle ana kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarına müdahalede bulundu. Ekiplerin gerçekleştirdiği temizlik çalışması sayesinde yaşanan mağduriyet suyun sağlıklı bir şekilde akışının sağlanmasıyla giderildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaşanan sağanak yağışlara karşı teyakkuz halinde olup yaşanan sorunlara anında müdahale etmeye devam ediyor. MASKİ ekipleri, Kula ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle yoğun bir mesai harcayarak seferber oldu. Sorun yaşanan noktalardaki ana kanalizasyon hatları ve yağmursuyu ızgaralarının koordineli bir şekilde temizlenmesiyle su birikintileri ortadan kaldırıldı. Yapılan temizlik çalışmaları sayesinde uzun süreli mağduriyet yaşanması önlendi.
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