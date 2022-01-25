Manisa’da karla mücadele aralıksız sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde 106 araç, 200 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Cumartesi gününden itibaren geride bıraktığımız 3 gün boyunca 500 mahallenin yolunda küreme ve tuzlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 bin 894 kilometrelik yolda çalışmalarını gerçekleştirdi ve kapalı yol bırakmadı.

Manisa’da 22 Ocak Cumartesi gününden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına başladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına hızla harekete geçti. Kar yağışı dolayısıyla yolların kapanmaması için yoğun bir program uygulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 gün boyunca 106 araç ve 200 personelle karla mücadele çalışmaları gerçekleştirdi. Kar küreme ve tuzlama faaliyeti kapsamında 500 mahallenin yolunda çalışan ekipler, 3 bin 894 kilometrelik yolu kontrol altında tuttu. Ülke genelinde kötü hava şartları nedeniyle kapalı yollar olmasına rağmen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 24 saat çalışan ekipler, yolların kapanmasına müsaade etmedi. Karla mücadele ekiplerinin yoğun çaba ve çalışması ile ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamayan vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.