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Manisa’da kahvehanelerde yeni dönem başlıyor

MANİSA KAHVECİLER ODASI BAŞKANI MEHMET ÇETİN, ODA ESNAFININ 1 HAZİRAN İTİBARİYLE YENİDEN İŞ BAŞI YAPACAĞINI BELİRTEREK YENİ DÖNEMDE ÜYELERİN KURALLARA UYMALARINI İSTEDİ.

Manisa’da kahvehanelerde yeni dönem başlıyor

MANİSA KAHVECİLER ODASI BAŞKANI MEHMET ÇETİN, ODA ESNAFININ 1 HAZİRAN İTİBARİYLE YENİDEN İŞ BAŞI YAPACAĞINI BELİRTEREK YENİ DÖNEMDE ÜYELERİN KURALLARA UYMALARINI İSTEDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:36
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Manisa’da kahvehanelerde yeni dönem başlıyor

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, oda esnafının 1 Haziran itibariyle yeniden iş başı yapacağını belirterek yeni dönemde üyelerin kurallara uymalarını istedi.

Türkiye’de korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi yerler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla 1 Haziran itibariyle yeniden açılacak. Manisa Kahveciler Esnaf Odası’na kayıtlı 800 üye de 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, yeni dönemde üyelerin kurallara uymalarını istedi. Maske takmanın artık yeni dönemde olmazsa olmazlardan biri olduğunu kaydeden Çetin, maskesiz insanların içeri alınmayacağını söyledi. Çetin, “Maske artık bütün insanların hayatında olacak. Maskesiz ne müşteri kabul edeceğiz ne de çalışanımız olacak. Sosyal mesafeye kesinlikle ve kesinlikle riayet edeceğiz. İnsanlar arası en az 1 metre olacak. Bunun dışında çalışanlarımız ve iş yerleri sahiplerimiz kendi temizliğine, mekanın temizliğine dikkat edecekler. Artık müşteriye güven vermek için de kullandığımız ürünlerde açık ürün kullanmamaya çalışacağız. Bunun içinde şeker, su, meşrubat gibi ürünleri çok dikkat edeceğiz bulaşıcı sebep olmamak için. Kurallara riayet edeceğiz. Üyelerimizden de ricamız kurallara kesinlikle uymalarıdır. Hem cezalı duruma düşmemeleri hem de bulaşıcılığa sebep vermemeleri için kurallara kesinlikle uymaları gerekiyor. Şuan bütün kahvelerimizde cam bardak yıkama makinelerimiz var. Artık steril ortamda da bardaklarımız yıkanabiliyor.” dedi.

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