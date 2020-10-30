Manisa FK’nın rakibi Sancaktepe FK
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, MİSLİ.COM 2. LİG BEYAZ GRUP 8. HAFTA MAÇINDA 31 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ SAHASINDA SANCAKTEPE FK’YI KONUK EDECEK. MANİSA FK, RAKİBİNİ MAĞLUP EDEREK KARŞILAŞMADAN 3 PUANLA AYRILMAK İSTİYOR.
Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında 31 Ekim Cumartesi günü sahasında Sancaktepe FK’yı konuk edecek. Manisa FK, rakibini mağlup ederek karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, yarın İstanbul temsilcisi Sancaktepe Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak mücadele saat 13.00’te başlayacak. Ligde 19 puanla liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, rakibini mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.
Maçın Hakemi Adem Sarıtaş
Manisa Futbol Kulübü ile İstanbul temsilcisi Sancaktepe Futbol Kulübü arasında oynanacak mücadelenin hakemleri açıklandı. Karşılaşmayı Adem Sarıtaş yönetecek. Sarıtaş’ın yardımcılıklarını Mehmet Öcal ve Ahmet Ulu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova.
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