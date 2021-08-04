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Manisa FK’da kombine bilet fiyatları belli oldu

Manisa Futbol Kulübü TFF 1. Lig’de Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarının kombine fiyatları belli oldu.

MANİSA 04.08.2021, 17:54
Manisa FK’da kombine bilet fiyatları belli oldu

Manisa Futbol Kulübü TFF 1. Lig’de Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarının kombine fiyatları belli oldu.

2021 - 2022 TFF 1. Lig Futbol Sezonu kombine satışları önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak. Taraftarlar, www.passo.com.tr web sitesi ve Passo Mobil uygulama üzerinden kombine satın alımı işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Manisa FK’nın 2021-2022 sezonu kombine bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı: “Batı kapalı tribün (E, F, G, H): 375 TL, Batı Kapalı Tribün (C, D, I, J) 275 TL, Batı Kapalı Tribün (A, B, K, L) 225 TL, Maraton Tribün 175 TL.”
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