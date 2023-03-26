Manisa BBSK’nın hedefi 2. Lig
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR VOLEYBOL TAKIMI TEKİRDAĞ'DA DÜZENLENEN BÖLGESEL LİG MÜSABAKALARININ İLK ETABINI 3'TE 3 YAPARAK LİDER TAMAMLADI. MÜSABAKALARI TAKİP EDEN MANİSA BBSK YÖNETİM KURULU ÜYESİ METİN MEMİŞ, FİNAL ETABINI DA KAYIPSIZ ATLATIP 2. LİGE YÜKSELMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Tekirdağ’da düzenlenen Bölgesel Lig müsabakalarının ilk etabını 3’te 3 yaparak lider tamamladı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, final etabını da kayıpsız atlatıp, 2. Lig’e yükselmek istediklerini söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 2. Lig’e yükselmek için katıldığı Bölgesel Lig müsabakalarının ilk etabını lider tamamladı. Tekirdağ ilinde gerçekleştirilen organizasyonda Çerkezköy Atatürk Spor Kulübü’nü 3-0, BESK Spor Kulübü’nü 3-1 ve Ezine Spor Kulübü’nü de 3-0 mağlup eden Manisa BBSK, ikinci etaba yükselme hakkı kazandı.
Memiş: "2. Lige yükselmek istiyoruz"
Müsabakaları yerinde takip eden Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Tamamen altyapı oyuncularımızdan kurulu olan takımımızla katıldığımız organizasyonun ilk etabını lider tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi ikinci etapta karşılaşacağımız rakiplerimizi bekliyoruz. İnşallah bu etabı da başarıyla tamamlayıp 2. Lig’e yükselmek istiyoruz" diye konuştu.