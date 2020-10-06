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Büyükşehirin Turgutlu hizmet binası yeni yerinde

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TURGUTLU HİZMET BİNASI VE MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞEFLİĞİ, 5 EKİM PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN TURAN MAHALLESİ AKÇAKMAK YOLU ÜZERİNDEKİ YENİ BİNASINDA HİZMET VERMEYE BAŞLADI.

MANİSA 06.10.2020, 15:35
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Büyükşehirin Turgutlu hizmet binası yeni yerinde

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Hizmet Binası ve MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Şefliği, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren Turan Mahallesi Akçakmak Yolu üzerindeki yeni binasında hizmet vermeye başladı.

Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte büyükşehir yapılanması kapsamında Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde ilçelerde açılan ve birçok büyükşehir belediyesine örnek olan koordinasyon merkezleri, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemlerini hızlı bir şekilde yerine getirmek için hizmet veriyor. Turgutlu ilçesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Hizmet Binası ve MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Şefliği de, vatandaşlara daha etkin hizmet verebilmek amacıyla yeni yerine taşındı. 5 Ekim Pazartesi günü itibariyle ilçeye bağlı Turan Mahallesi Akçakmak Yolu 51 numaralı adreste hizmete başlayan yeni hizmet binası, Turgutlulu vatandaşlardan da tam not aldı.

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