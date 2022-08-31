Başkan Özkasap TOGG tesislerini inceledi

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’un Bursa Gemlik’teki tesislerini ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOGG’un Ceo’su Gürcan Karakaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda yerli otomobilin gelişim süreci hakkında sunumlar yapılarak bilgiler verildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin organizasyonunda 365 Oda ve Borsa Başkanlarıyla birlikte tesislerde incelemelerde bulunan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, üretime başlamak için 29 Ekim’e hazırlanan TOGG’un önümüzdeki yıldan itibaren yollarda olacağını ifade etti.

Yapılan gezi ve Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili hakkında görüşlerini ifade eden Başkan Sadık Özkasap, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanımız M. Rifat Hİsarcıklıoğlu biz oda ve borsa başkanlarını TOGG’un üretim tesislerine davet etti. Burada yıllar öncesinde yarım kalan hayalimizin bugün geldiği noktayı gözlemleme fırsatımız oldu. 29 Ekim günü yerli ve milli otomobilimizin üretimi başlıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren TOGG’un SUV modeli yollara inecek. Bu gurur hepimizin” diye konuştu.

Başkan Özkasap sözlerine şöyle devam etti: “60 yıl önce ülkemizin Eskişehir’de başlayan ve yarım kalan bir rüyası vardı. Bu rüyayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde nihayete ulaştırmak üzereyiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz’in de taşın altına elini koymasıyla birlikte 29 Ekim günü göz bebeğimiz yerli ve milli elektrikli otomobilimiz üretime geçiyor. Önümüzdeki yıldan itibaren de aracımız yollara çıkıyor. Bu hikâyede emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Mutluyuz, gururluyuz”