Başkan Kayda, eğitimcilerle bir araya geldi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, başkan yardımcıları ile birlikte Eğitim Bir-Sen Salihli Temsilciliğini ziyaret ederek istişare toplantısı düzenledi.

Kendisi de aynı zamanda bir eğitimci olan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Eğitim Bir-Sen Salihli Temsilcisi Yıldırım Özkan ve sendika üyeleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kayda, ”Belediye hizmetlerimiz ve halen devam eden Kent Meydanı düzenlemesi, Gümüşçayı ve Sarıpınar köprüleri, Kurtuluş Çarşısı ve Türk Dünyası Parkı projelerimizi anlattığımız toplantımızda, sendika üyelerimizi yaptığımız çalışmalar hakkında bilgilendirdik. Misafirperverliklerinden dolayı Eğitim Bir-Sen Salihli Temsilciliğine teşekkür eder, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında büyük bir özveriyle çalışan tüm öğretmen arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim” dedi.

Eğitim Bir-Sen Salihli Temsilcisi Yıldırım Özkan ise ziyaretinden dolayı Başkan Kayda ve ekibine teşekkür etti.