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Başkan Bilgin Gökçeköy’ün gençlerini sevindirdi

SARUHANLI BELEDİYESİ, GÖKÇEKÖY MAHALLESİNDE YILLARDIR ATIL HALDE BULUNAN HALI SAHADA TADİLAT BAŞLATTI. BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN HALI SAHA, KISA SÜRE İÇİNDE GENÇLERİN HİZMETİNE SUNULACAK.

MANİSA 07.10.2020, 10:27
Başkan Bilgin Gökçeköy’ün gençlerini sevindirdi

Saruhanlı Belediyesi, Gökçeköy Mahallesinde yıllardır atıl halde bulunan halı sahada tadilat başlattı. Bakım ve onarım çalışmaları devam eden halı saha, kısa süre içinde gençlerin hizmetine sunulacak.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, seçim beyannamesinde yer alan projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu kapsamda Gökçeköy Mahallesinde gençlere ve çocuklara sözünü verdiklerini halı sahayı tadilata aldıklarını anımsatan Başkan Bilgin, şunları söyledi:

"Burada çocuklarımız ve gençlerimizin rahat, güvenli bir ortamda futbol oynayabilecekleri bir tesis inşa ediyoruz. Önceden burası atıl haldeydi. Çocuklarımızın oyun oynayabileceği bir durumda değildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tadilat çalışmasına başladı. Hayırlı olsun, çocuklarımız güle güle oynasın."

Gökçeköy Mahallesi muhtarı Zafer Deşek ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür etti.

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