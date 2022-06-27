Alaşehir’de bin 812 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alan içerisine ekilmiş vaziyette bin 812 kök kenevir bitkisi ile 103 kök kurumaya bırakılmış kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alaşehir ilçesi Çeşneli Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında, Alaşehir Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Alaşehir Huzur Timi tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucunda, O.S.(31) isimli şahsın kendisine ait olan kiraz bahçesinin alt tarafında ormanlık alan içine yasadışı olarak kenevir bitkisi ektiğini belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, dere yatağında ekili vaziyette boyları 155 santimetre ile 325 santimetre arasında değişen bin 812 kök kenevir bitkisi ile 103 kök (kubar) kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili O.S. gözaltına alındı.