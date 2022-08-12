Akhisar’da yanan orman alanında fidanlar toprakla buluşacak

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 24 Temmuz günü çıkan orman yangını sonrasında küle dönen alanlar, 11 Kasım’da dikilecek fidanlarla yeniden yeşillendirilecek.

24 Temmuz 2022 tarihinde Manisa’nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını sonrasında sahayı yeniden küllerinden yeşertmek için kollar sıvandı. Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Çağlak Orman İşletme Şefliği tarafından öncelikle drone ile yanan alanın ölçümleri yapılarak sayısallaştırıldı. Geçtiğimiz günlerde İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcıları Nurkan Yonar, Adil Koçaslan beraberlerinde Şube Müdürleri Hasan Ali Demir, Mustafa Yılmaz ve Adnan Güler ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Bölgede yapılan çalışmalara ilişkin Akhisar Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun, Müdür Yardımcısı Gökhan Erkmen, Çağlak Orman İşletme Şefi Esma Baykara ve Ağaçlandırma Şefi Ufuk İlker Kıvrak’tan bilgi aldılar. İş makineleriyle yanan alandan enkazların temizlenmesi işlemlerine başlanırken, ağaçlandırma için arazi hazırlığı çalışmaları ekim ayına kadar devam edecek. Yanan alanda ilk fidanlar 11 Kasım 2022 tarihinde ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nde toprakla buluşacak.