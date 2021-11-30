Akçaalan yeterli suya kavuşuyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Akçaalan mahallesine yeni bir sondaj kazandırdı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Köprübaşı ilçesine bağlı Akçaalan mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Açılan sondajda saniyede 8 litre verime ulaşıldı. Sondajdan alınan numune, test edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Merkezine gönderildi. Yapılacak olan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından yeni sondajın hat bağlantıları yapılarak mahallenin kullanımına sunulacak.