AK Parti’li Aydemir’den ilçelerde yoğun mesai

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Demirci ve Akhisar’da vatandaşlarla buluştu, yapımı devam eden projeleri inceledi.

İlk olarak AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığını ziyaret eden Aydemir, teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği görüşmenin sonrasında ilçe başkanı ve yönetimi ile birlikte organize sanayi bölgesine geçti. OSB yönetim kurulu ile bir araya gelen Aydemir, fabrikalar ve çalışanlar hakkında bilgiler aldı. Kurulduğu günden bu yana 81 firması ile ülke kalkınmasında büyük rol alan Akhisar OSB’de bazı fabrikaları gezen Aydemir, OSB yönetimiyle yapılan istişarelerin ardından hayırlı ve bereketli çalışmalar temennisinde bulunarak OSB’den ayrıldı.

Aydemir, ilçe teşkilatı ile birlikte Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak’ı muhtarlık ofisinde ziyaret etti. Alt yapıdan eğitime bir çok konunun masaya yatırıldığı görüşmede istek ve şikayetleri dinledi. Aydemir, beraberindeki heyet ile birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk gününde eğitim-öğretim çalışmalarını yerinde gözlemlemek ve devam eden güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla Gazi Orta Okulu’nu ziyaret etti. Ziyarette kendisine eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem’den okul ile ilgili bilgiler alan Aydemir, okulun tüm bölümlerini gezdi.

Aydemir, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da ülkemizde büyük bir gelişme ve ilerleme kaydedilmiştir. Ders kitaplarımız devletimiz tarafından bu yılda ücretsiz olarak dağıtılmış aynı zamanda bu yıl bir ilk gerçekleştirilerek yardımcı kaynaklar da öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtılacaktır. Böylece velilerimizin üzerinden bir yükü daha kaldırmış olacağız.

2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm eğitim çalışanlarımıza, öğrencilerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Eğitim üzerine ziyaretlerin ardından geçtiğimiz günlerde Süleymanlı Mahallesinde orman ürünleri üretimi yapan işletmede meydana gelen yangının son durumunu öğrenmek, geçmiş olsun dileklerini iletilmek için işletmeyi ziyaret eden Aydemir, sonrasında esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Demirci’de temaslarda bulundu

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, bir sonraki gün Demirci ilçesine geçti. Öncelikle AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar’ı işyerinde ziyaret eden Aydemir, daha sonra Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ve beraberindeki ekip ile birlikte kurumları ve yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Kaymakamlık, ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü ve hastane ziyaretlerinin ardından yapımı devam eden orman işletme müdürlüğü hizmet binasında da incelemelerde bulunan Aydemir, beraberindeki ekiple birlikte kafede oturan gençlerin yanına uğrayarak onlarla sohbet etti ve ilçe programını sonlandırdı.