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"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği
Malatya’da düzenlenen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği ilgi gördü.
MALATYA 16.05.2022, 14:39
Malatya’da düzenlenen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği ilgi gördü.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Beydağı Gençlik Merkezinde "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" faaliyeti düzenlendi. Etkinlikte, Halk Oyunları, Konser, Mehteran gösterisi büyük beğeni topladı.
Gençlik Haftası etkinlikleri 21 Mayıs’a kadar sürecek.