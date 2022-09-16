Şehit uzman çavuş için mevlit okutuldu

Irak’ın Kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Bölücü Terör Örgütü ile yaşanan çatışma neticesinde 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olan ve Osmaniye’de defnedilen Malatya nüfusuna kayıtlı Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehidin Malatya’nın Kuluncak İlçesinde bulunan baba ocağında Cuma namazını müteakip okutulan Mevlide, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kuluncak Kaymakamı Muhammed Safa Kömürcü, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Müftü Vekili Hasan Nacar, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programı İl Müftü Vekili Hasan Nacar tarafından okunan Kuran’ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Mevlidin ardından, Vali Şahin ve beraberindeki heyet şehidin babası Yusuf Kalkan ve yakınlarına başsağlığı dilediler.