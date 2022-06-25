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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Malatya’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

MALATYA 25.06.2022, 11:38
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Malatya’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Paşa Köşkü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olanM. D. idaresindeki 06 YB 4625 otomobil yolun karşısına geçmeye İ. A.’ya çarptı. Kazada İ.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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