Depremden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayat her geçen gün normalleşiyor. Adana'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Televole Mağazası, 9. şubesini ilçede depremden en çok etkilenen yerlerden olan Savaş Mahallesi'nde açtı. Saat 10.00'da açılan mağazadaki indirimli kıyafetleri almak için kadınlar sabahın 6'sında sıraya girdi. Kurdele kesiminin ardından kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte kadınlar mağazaya adeta akın etti. Bu sırada birçok kadın indirimli kıyafetleri almak için birbirleriyle yarıştı.

“Amaç kar değil”

Mağaza sahibi Ufuk Doyuran, “Biz deprem zamanında sürekli bu bölgedeydik ve bu bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak için bu şubeyi açtık. Çok güzel bir yer bulduk ve mağazayı açtık. Bu mağazanın açılmasındaki amaç kar değildir. Amacımız sadece hizmet etmek. İlk gelen müşterimiz sabah 06.00'da gelmişti ve bu bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“Açılıştaki fiyatlar bugüne özel değil”

Hatay'da çok acı günler yaşadığını anlatan Doyuran, “Şuanda bu bölgeye yatırım yapmanın ve katkı sağlamanın peşindeyiz. Açılıştaki fiyatlar bugüne özel değil bizim amacımız her gün bu fiyatlardan hizmet vermek” diye konuştu.

“Beni kavgada gör”

Esra Pınar isimli vatandaş ise fiyatların çok uygun olduğunu belirterek, “Sırada bekliyoruz. Her şeyi alırım. Sen şimdi içeride beni kavgada gör. Fiyatlar çok iyi” dedi.